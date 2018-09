Anzeige

Esslingen (adi) - Margot S. Neuhaus ist eine Tochter polnischer Holocaustüberlebender. Sie und ihre Schwester kamen in Mexiko zur Welt, heute lebt und arbeitet die Künstlerin in Washington. Margot S. Neuhaus wuchs mit dem Schweigen ihrer traumatisierten Eltern auf. In ihren Bildern, von denen eine Auswahl im vergangenen Jahr unter dem Titel „In Memoriam“ in der Galerie der Künstlergilde am Esslinger Hafenmarkt zu sehen war, drückt sie „Gefühle der Wut, der Trauer, der Entfremdung, des Verlustes, der Verzweiflung“ aus. In der Ausstellung „Light Motives“, die am Sonntag, 15. Juni, um 11 Uhr in der Galerie 13 in der Webergasse eröffnet wird, sind weitere Werke zu sehen, in denen sich die Künstlerin mit diesem Themenbereich auseinandersetzt - wobei sie das Wort ‚light‘ auch in seiner Mehrdeutigkeit verstanden wissen will. Bürgermeister Markus Raab und die Galeristin Margrit Luick-Gregorius werden die Ausstellung, die bis 29. Juni in der Galerie 13 zu sehen ist, am Sonntag eröffnen.