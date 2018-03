Anzeige

Esslingen (red) -Im Mehrgenerationen- und Bürgerhaus Pliensauvorstadt, Weilstraße 8, wartet am Samstag, 8. Oktober, von 10 bis 12.30 Uhr ein Malangebot für Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Unter dem Titel „Mehrgenerationen-Malen für kreative Köpfe“ lernen die erwachsenen sowie die Nachwuchs-Künstler gemeinsam verschiedene Drucktechniken kennen. Die Esslinger Künstlerin Audrey Albert stellt Materialien zur Verfügung, mit denen die kleinen und großen Teilnehmer experimentieren können.

Das malerische Angebot soll die Kreativität, die in jedem steckt, und den Austausch zwischen Generationen sowie Kulturen fördern, erklären die Veranstalter. Vier Termine werden angeboten. Die Kosten betragen für die Eltern 10 Euro und pro Kind 3 Euro. Die Interessenten werden gebeten, sich bei ART + ES Atelier, Audrey Albert, unter Tel. 32 27 83 oder per E-Mail an audrey.albert(at)web.de anzumelden.

Weitere Informationen gibt es bei Patrick Schibat, Leiter des Mehrgenerationen- und Bürgerhauses Pliensauvorstadt, E-Mail an info(at)buergerhaus-pliensauvorstadt.de oder unter Tel. 37 09 28 1.