Anzeige

(red) - Am morgigen Donnerstag, 21. September, 19 Uhr, findet im Quadrium in Wernau die Lossprechung für die erfolgreichen Absolventen der Sommer-Gesellenprüfung 2017 aus dem Kreis Esslingen statt. 176 weibliche und männliche Lehrlinge nach drei- und dreieinhalbjähriger Lehrzeit von den Pflichten der Ausbildung „freigesprochen“ und in den Gesellenstand erhoben.

Die Junggesellinnen und Junggesellen erhalten ihre Gesellenbriefe an diesem Abend ausgehändigt.

Im Rahmen der Ehrungen werden gute Leistungen in der Gesellenprüfung sowie die jeweils innungsbesten Absolventen ausgezeichnet.

Die Veranstaltung ist öffentlich. Der Eintritt ist frei.