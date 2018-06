Anzeige

(red) - Der Literarische Abend Aichwald beschäftigt sich am Samstag, 20. Februar, mit Jan Hus und Martin Luther. Pfarrerin Susanne Schenk spricht um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Aichschieß, Alte Dorfstraße 38, über das Thema „Die Gans und der Schwan. Martin Luthers Identifikation mit Jan Hus in der Reformation“. „Wir sind alle Hussiten, ohne es gewusst zu haben.“ So schreibt Martin Luther in den Anfangsjahren der Reformation. Bei der Leipziger Disputation (1519) war Luther durch Johannes Eck dazu gedrängt worden, Aussagen des Jan Hus anzunehmen, der 1415 auf dem Konzil zu Konstanz als Ketzer verbrannt worden war. In der Folge dieses Ereignisses, durch das der Wittenberger seinen Gegnern als der Ketzerei überführt galt, solidarisierte sich die reformatorische Bewegung mit dem Prager Magister und deutete Luthers Wirken als Erfüllung dessen, was Hus begonnen und vorhergesagt hatte. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.