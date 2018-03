Anzeige

(kh) - „Noch'n Gedicht“: Unter diesem Motto steht der literarische Abend in Erinnerung an Heinz Erhardt (1909 bis 1979), zu dem die evangelische Kirchengemeinde Aichwald heute um 19 Uhr in ihr Gemeindehaus in Aichschieß einlädt. Bei der Wahl zum besten deutschsprachigen Komiker im ZDF kam Heinz Erhardt auf den zweiten Platz hinter Loriot. Eine Auswahl seiner witzigen Gedichte und Wortspiele liest Pfarrer i. R. Willi Hoffmann.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.