Esslingen (bes) - Seine als Los ausgestalteten Adventskalender verkauft der Lions-Club Esslingen-Burg am Samstag, 23. November, auf der Inneren Brücke neben der Nikolauskapelle. Der Verkaufserlös kommt auch dem Projekt „Klasse 2000“ zugute. Speziell geschulte Pädagogen vermitteln dabei Kindern von der ersten bis zur vierten Klasse das Einmaleins des gesunden Lebens mit konkreten Anregungen. Das Projekt wird ausschließlich über Spenden und mit gemeinnützigen Erlösen wie dem Verkauf der Adventskalender finanziert. Mehr als 300 Einzelspender, Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen haben Gewinne von mehr als 10 000 Euro gestiftet. Hinter jedem Türchen verbergen sich die Gewinne wie Reisen, Restaurantbesuche, Bargeld, Gutscheine für den Einkauf in Esslinger Geschäften. Erworben werden können die Kalender auch in allen Zweigstellen der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen.