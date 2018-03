Anzeige

(eli) - Link Michel zeigt am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr in der „Krone“ in Denkendorf sein neues Programm „Geschichten aus der Gattenwelt“. Der Rad- und Kraftfahrverein Denkendorf lädt zu der Veranstaltung ein. Als „schwäbische Schwertgosch“ hat sich Link Michel einen Namen gemacht. Seine Comedy nimmt Schwächen der Mitmenschen gezielt aufs Korn. Das liebste Thema des Vaters dreier Töchter sind die kleinen und großen Kämpfe zwischen den Geschlechtern. Und auch den schwarzen Humor hat er zunehmend für sich entdeckt.

Kartenvorverkauf bei SGS unter Tel. 07 11/346 20 64 und Schreibwaren Deuschle.