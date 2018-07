Anzeige

(red) - An diesem Wochenende, 27. und 28. August, feiert der Liederkranz Hohengehren sein 175-jähriges Bestehen. Morgen findet ab 17 Uhr im Schulhof das Jubiläumsfest mit einem umfangreichen Angebot an Speisen und Getränken und musikalischer Unterhaltung statt. Am Sonntag folgt um 11 Uhr beim Goldbodendenkmal an der Straße nach Manolzweiler ein Festakt, bei dem Rudolf Veit vom Silchermuseum den Festvortrag hält. Nach den Liedern des Männerchors wird eine Gedenktafel enthüllt.