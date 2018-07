Anzeige

(red) - Die Gemeinde Baltmannsweiler lädt am Volkstrauertag morgen um 17 Uhr in das Bürgerhaus Hohengehren zu „Lichter und Lieder für den Frieden“ ein. Das Programm umfasst musikalische Beiträge, eine Ansprache von Bürgermeister Simon Schmid, die Bitte um Frieden in der Welt von Pfarrer Braitmaier. Es wird der Opfer von Kriegen und Gewalt gedacht. Schülerinnen und Schülern der Grundschule Hohengehren werden mit Gedichten und Liedern mitwirken. Jeder Besucher erhält ein Friedenslicht.