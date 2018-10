Anzeige

(gg) - Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) bietet ab heute bis Ende Dezember Laubsäcke für je zwei Euro zum Verkauf an. Damit kann Herbstlaub über die Biomüllabfuhr entsorgt werden. Die Säcke haben ein Volumen von 80 Litern und sind erhältlich bei den Grünschnitt-Sammelplätzen, Kompostierungsanlagen, anderen Einrichtungen des AWB und bei vielen Bürgermeisterämtern. Die Verkaufsstellen sind im Internet unter www.awb-es.de, in der Abfall-App und im Müllkalender zu finden. Das Laub darf aber auch in die Biotonne.