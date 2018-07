Anzeige

Esslingen (red) - Heute, Samstag, lädt die Städtische Musikschule um 18 Uhr zu einem Konzert mit dem Titel „Klavier-kunterbunt mit groove II“ in ihren Bandraum am Blarerplatz ein. Mit Groove musizieren Klavierschüler der verschiedenen Klassen des Fachbereichs Tasteninstrumente mit anderen Instrumentalisten in vielfältigen Besetzungen. Schüler und Schülerinnen unterschiedlicher Altersstufen präsentieren verschiedene Facetten der Popmusik und der klassischen Moderne. Auf dem Programm steht unter anderem Musik von George Gershwin, Adele, John Legend, Herbie Hancock. Der Eintritt zum Konzert ist frei.