Kunstakademie Esslingen

Am Samstag, 9. Juli, findet das Freie Aktzeichnen mit Modell von 15 bis 18 Uhr ohne Dozent statt. Die Pauschale beträgt 10 Euro, inklusive Model; Staffeleien sind vorhanden. Jeden zweiten Freitag von 10 bis 14 Uhr findet der Kurs „Freie Malerei“ mit der Dozentin Iris Flexer statt, in dem Malerei experimentell erfahren werden kann. Informationen und Anmeldung unter Tel. 310 93 53 oder www.kunstakademie-es.de, E-Mail: info(at)kunstakademie-es.de.

Jahrgang 52/53 Hainbachschule

Am Samstag, 9. Juli, trifft sich die Klasse von Lehrerin Käß ab 15 Uhr beim Treff der Generationen beim MV Wäldenbronn. Die Tischreservierung lautet auf Brigitte Köble und Ursula Mattes.

VfB Oberesslingen/Zell

Der VfB Oberesslingen/Zell hält am Freitag, 8. Juli, seine diesjährige Hauptversammlung in seinem Klubhaus in Oberesslingen ab. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung sind Neuwahlen.

Jahrgang 1939/40 Wäldenbronn

Am Samstag, 9. Juli, treffen sich die Jahrgänge 135/36 und 1938 bis 1942 von Wäldenbronn/Hohenkreuz mit Partnern ab 15 Uhr im Festzelt „Wäldenbronner Musiktage“, Festplatz Seewiesen Wäldenbronn. Tische sind reserviert.

Selbsthilfegruppe Migräne

Die Selbsthilfegruppe Migräne trifft sich am Freitag, 8. Juli, von 17.30 bis 19.30 bei der AOK Esslingen, Plochinger Straße 13, Raum WEG 11.

Silberstreif für Trauernde

Das Treffen der Gruppe „Silberstreif - Treffpunkt für Trauernde“ findet am Freitag, 8. Juli, von 17 bis 19 Uhr im Goldenen Pflug - Pizzeria Piccolo Toni in Esslingen, Landolinsgasse 14, statt. Hier können Trauernde Erfahrungen unter der Leitung erfahrener Gesprächspartner in der Trauerarbeit, austauschen. Veranstalter ist der Ökumenishce Arbeitskreis Trauerbegleitung in Zusammenarbeit mit der katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Esslingen und dem Evangelischen Bildungswerk im Landkreis Esslingen. Information unter Tel. 38 21 74.

DAV Wandergruppe

Die Wandergruppe des Deutschen Alpenvereins Sektion Schwaben, Bezirksgruppe Esslingen, unter der Leitung von Werner Paulus geht vom Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, auf Gipfelwanderung im Tiroler Außerfern mit Übernachtung in einer Pension. Kontakt Tel. 34 60 31 7.

ASB Sofortmaßnahmen

Am Samstag, 9. Juli, findet für alle PKW-Führerscheinbewerber und sonstigen Interessierten von 9 bis 16.30 Uhr der Kurs „Lebensrettende Sofortmaßnahmen“ beim Arbeiter-Samariter-Bund, Juisweg 10-12, in Zollberg statt. Unkostenbeitrag 20 Euro. Anmeldung und weiter Informationen unter Tel. 93 88 22 0.

St. Augustinus-Gemeinde, Zollberg

Heute sind alle Seniorinnen und Senioren in den Gemeindesaal von St. Augustinus zum ökumenischen Seniorennachmittag eingeladen. Die Schüler der Eichendorffschule werden ein Musical aufführen. Es gibt Kaffee und Kuchen.

Objekt des Monats Juli

Das Objekt des Monats Juli wird von der Frauengeschichtswerkstatt präsentiert. Heute laden dir Frauen um 18 Uhr zu einem Vortrag ins Stadtmuseum ein. Annemarie Albus-Braun und Gudrun Ziegler stellen mit vielen Bildern anschaulich und unterhaltsam das Objekt vor. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.

FBS - Cupcakes

Cupcakes, die leckeren Mini-Törtchen aus Amerika, können am Samstag, 9. Juli, in der FBS-Backstube mit Veronika Hellstern gebacken und verziert werden, von 13 bis 16 Uhr. Info und Anmeldung bei der Familienbildungsstätte Esslingen, Berliner Straße 27, Tel. 39 69 98 0, www.FBS-Esslingen.de.

Strick- und Schwätz-Treff

Das Familienzentrum Gartenstadt lädt ein zum Strick- und Schwätz-Treff für Frauen aus aller Welt. Der Treff findet morgen von 16 bis 18 Uhr statt bei Kaffee, Tee und selbst gebackenem Kuchen im Evangelischen Gartenhaus, Pfostenackerweg 23. Eingeladen sind Frauen aller Altersgruppen, mit oder ohne Strickzeug.

Sozialverband VdK Esslingen

Am Samstag, 9. Juli, findet die Mitgliederversammlung des Sozialverbands VdK im Evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz in Esslingen statt. Beginn ist um 14.30 Uhr. Es spricht der VdK-Landesvorsitzende und VdK-Vizepräsident Roland Sing zum Thema „Aktuelles zur Kranken- und Pflegeversicherung“. Anschließend werden die Kinder des Sport-Theaters Esslingen vor den Mitgliedern auftreten.