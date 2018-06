Anzeige

(red) - Um die Kunst der Gelassenheit geht es am Samstag, 20. März, von 9.30 bis 17 Uhr im Katholischen Gemeindehaus St. Konrad in Plo­chingen. Dieter Hirsmüller, Kommunikationstrainer und Coach, vermittelt Impulse und Methoden, mit Gelassenheit eine persönliche Kompetenz zu entwickeln, die für ein gelingendes Leben und die Bewältigung von Komplexität und Vielfalt, gerade auch in der Berufswelt, genutzt werden kann.

Der Kurs kostet 50 Euro. Anmeldung bis 10. März bei der Katholische Erwachsenenbildung unter Tel. 07 11/ 38 21 74.