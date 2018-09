Anzeige

Esslingen (red) - Die Kulturexperten Elisabeth Schweeger, Friedrich Schirmer, Wolfgang Schorlau und Martin Mezger werfen morgen Abend um 20 Uhr in der Württembergischen Landesbühne Esslingen (WLB) ihren ganz eigenen Blick auf die Bundestagswahl 2017. Aus der Distanz wie mit einem Brennglas etwas schärfer sehen: Das ist die Idee der EZ-Soirée, der dritten großen Wahlveranstaltung, mit der die Eßlinger Zeitung nicht nur informieren, sondern auch zum Wahlgang am 24. September animieren möchte. Moderiert wird die Veranstaltung von EZ-Chefredakteur Gerd Schneider.

Nach der Matinee mit den Bundestagskandidaten am vergangenen Sonntag und dem Speeddating der Bewerber mit 100 Schülern aus der Region am Donnerstag nehmen die Kulturschaffenden morgen in einem Salongespräch die Parteien, Positionen und die Lage der Nation vor der Bundestagswahl unter ihre kritische, undogmatische Lupe. Dabei sind die renommierte Theaterexpertin Elisabeth Schweeger, der disputierlustige WLB-Intendant Friedrich Schirmer, der Politkrimi-Autor Wolfgang Schorlau und Martin Mezger, Kulturressortleiter und stellvertretender Chefredakteur der Eßlinger Zeitung.

Der Besuch der Wahlsoirée am Samstag ist kostenlos. Eintrittskarten werden unter Tel. 0711 / 93 10-24 2 vergeben oder können in der EZ-Geschäftsstelle am Esslinger Marktplatz sowie am Veranstaltungsabend in der WLB abgeholt werden.