ES-Oberesslingen (daw) - „Impressionen“ ist der Titel einer Ausstellung mit Bildern von an Demenz erkrankten Menschen, die am Freitag, 13. Mai, um 14 Uhr im Foyer des Ertinger-Hauses der evangelischen Kirchengemeinde Oberesslingen eröffnet wird. Die Bilder stammen von Besuchern der Betreuungsgruppe „Zeit für mich“, die der evangelische Krankenpflegeverein Oberesslingen alle zwei Wochen für desorientierte oder demenzkranke ältere Menschen anbietet, um deren Angehörige zu entlasten. Gemeinsam mit Künstlerinnen des Esslinger Vereins Arttra -Kunst im Spiegel sind an vier Nachmittagen im Rahmen der Demenzoffensive der Stadt Esslingen eindrucksvolle Bilder entstanden, die nun bis 20. Mai im Ertinger-Haus zu sehen sein werden. Außerdem werden sie bei der Abschlussveranstaltung der Demenzoffensive am 7. Juli im Neckar Forum gezeigt.

Bei der Vernissage am 13. Mai kann man von 14 bis 18 Uhr nicht nur die Bilder betrachten, sondern sich bei den Künstlerinnen über ihre Eindrücke und Erfahrungen während der Schaffensphase, aber auch bei den Betreuerinnen der Gruppe informieren. Der Eintritt ist frei.

Die Wanderausstellung kann jederzeit angefordert werden. Kontakt: Monika Wille, Tel. 07 11/31 18 46, und Gertraud Fohrer, Tel. 07 11/31 09 929.