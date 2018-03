Anzeige

(red) - Die Franziskanische Gemeinschaft in Neuhausen lädt am Sonntag, 3. Dezember, zwischen 15 und 16 Uhr zu Krippenführungen in der Liebfrauenkapelle in der Bahnhofstraße ein. Um 19 Uhr ist dann Abendlob zum Beginn der Adventszeit. Der Kammerchor „Feuchtes Eck“ des Männergesangvereins Neuhausen lädt in diesem Rahmen zum Adventssingen ein. Wolfgang Jaudas, Tel. 0 71 58/48 75, bietet auf Wunsch auch Krippenführungen nach Absprache an.