Anzeige

(red) - Zu Hölderlins 242. Geburtstag findet morgen um 20 Uhr ein Konzert in der Kreuzkirche in Nürtingen statt. Ausgewählte Texte des Lyrikers und Romanautors finden durch das Quartett Hoelder den Weg in die Neuzeit. Die vier Künstler lesen und singen Kompositionen Hölderlins vor und begleiten diese auf Cello, Gitarre und Saxofon. In Zusammenarbeit mit dem Nürtinger Hölderlinverein vertonen die vier Männer das lyrische Werk Hölderlins. Unter anderem gibt das Quartett die Hymne an die Unsterblichkeit zum Besten. Innerhalb des musikalischen Rahmens wird außerdem aus dem Leben des 1770 in Lauffen geborenen Hölderlins erzählt. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Kartenvorverkauf im Stadtbüro Nürtinger Zeitung Tel. 0 70 22/9 46 41 50