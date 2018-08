Anzeige

Esslingen (bes) - Mit seinem Programm „Weltklassik am Klavier - Erde, Wasser, Feuer, Luft“ gastiert der russische Pianist Mikhail Mordvinov in Esslingen. Das Konzert beginnt am morgen um 19 Uhr im Alten Rathaus. Mordvinov, der Gewinner des Schumann- und Schubert-Preises ist, spielt Werke von Rameau, Liszt, Schubert, Grieg, Chopin, Tchaikovsky und Skrjabin. Der Eintritt kostet 25 Euro, für Besucher bis 18 Jahre ist er frei.

