(kh) - Vier Abende Unterricht und Praxisübungen an drei Nachmittagen umfasst der Kompaktkurs Obstbau des Obst-und Gartenbauvereins Altbach, der am Donnerstag, 13. März, von 18.30 bis 21 Uhr im Vereinszimmer der Sporthalle am Kreisverkehr beginnt. Behandelt werden die Themen Wundheilung, Pflanz-, Erziehungs- und Auslichtungsschnitt, Veredeln, Unterlagen, Düngen, Beerenobst, Sortenkunde, Pflanzenschutz und, Anfang Juni, noch der Juniriss. Die Leitung hat Fachwart Roland Geray. Weitere Theorieabende sind am 20. und 27. März sowie am 3. April. Die Praxisübungen finden am 22. und 29. März sowie am 5. April statt.

Die Teilnahme kostet 40 Euro. Anmeldung per E-Mail: info(at)ogv-altbach.de unter Tel. 0 71 53/2 32 20.