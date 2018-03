Anzeige

Esslingen (bes) - Auf der Bühne der Spinnerei, Maille 3, treten im Rahmen von „Rosen's Lyrik-Salon“ mit Dirk Werner ein Lyrik-Salon-Poet der ersten Stunde und mit Madeleine Cabrera Cano eine Esslinger Newcomerin auf. Werner präsentiert am Mittwoch, 29. Mai, ab 20 Uhr hintergründig komische Lyrik, während Cano dunkle Seelenpoesie im Repertoire hat. Durch den Abend führt der Literaturwissenschaftler Andreas Roos. In der Pause und nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, sich mit den Künstlern und anderen Besuchern an der „Kultur am Rande“-Bar auszutauschen.