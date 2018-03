Anzeige

Esslingen (biz) -Nicht die Schüler, sondern die Lehrkräfte der Städtischen Musikschule werden an diesem Samstag ab 19 Uhr in der Franziskanerkirche am Blarerplatz in verschiedenen Kammermusikformationen für den Klangzauber sorgen. Unter anderem werden die Besetzungen Flöte und Gitarre sowie Klarinette, Cello und Klavier zu hören sein. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Interpretation romantischer und neuer Musik. Das reicht bis hin zur Bearbeitung einer Komposition, die ein Vorfahre eines Lehrerkollegen zu Papier gebracht hatte. Auf dem Programm stehen Werke von Brahms, Franck, Mendelsohn-Bartholdy, Schostakovich, Pennequin, Presuhn, Wendt und weiteren.

Der Eintritt ist frei. Spenden werden für den Freundeskreis der Musikschule erbeten.