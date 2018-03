Anzeige

(hir) - Morgen findet in der Stephanuskirche in Echterdingen, Burgstraße 1, ein Kammerkonzert mit Werken der Barockzeit statt. Auf dem Programm stehen Klangperlen des 17. Jahrhunderts für Violine, Gambe und Cembalo von Dietrich Buxtehude, Philipp Heinrich Erlebach, Johann Jacob Froberger, Johann Heinrich Schmelzer, Heinrich Ignaz Franz von Biber und anderen. Es musizieren die aus Echterdingen stammende Barockgeigerin Dorothee Mühleisen, der ungarische Gambist Csaba-Zsolt Dimen und die Konstanzer Cembalistin Tina Speckhofer. Diese Veranstaltung in der Stephanuskirche beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden für die Kirchenmusik sind willkommen.