Anzeige

Esslingen (adi) - 200 Sängerinnen und Sänger aus Chören der Kirchengemeinden von Altbach-Deizisau, Berkheim-Zollberg, Denkendorf, Esslingen, Echterdingen, Ostfildern, Neuhausen und Wernau geben sich am Sonntag ab 15.30 Uhr beim 16. Dekanatskirchenmusiktag des katholischen Dekanatsbezirkes in Esslingen ein Stelldichein. Gemeinsam werden sie im Münster St. Paul Chorwerke unter anderem von Franz Liszt und Wolfram Menschick erarbeiten, die dann im festlichen Abschlussgottesdienst um 19 Uhr gesungen werden. Dazu sind alle Interessierten eingeladen. Geleitet wird die Feier von Münsterpfarrer Stefan Möhler. Außerdem wirkt der Dekanatspräses der Chöre, Peter Martin, mit. An der Orgel spielt Münster-Organist Felix Muntwiler. Die musikalische Leitung hat Dekanatskirchenmusiker Markus Grohmann. Chortage dieser Art gibt es im Dekanat seit Jahrzehnten, der erste fand am 6. November 1949 in Neuhausen statt. Später wurden solche Chortreffen in der gesamten Diözese Rottenburg-Stuttgart eingeführt.