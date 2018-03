Anzeige

(red) - So bunt wie der Herbst soll sich morgen die Innenstadt bei der Kirbe präsentieren. Veranstalter ist Wendlingen Kreativ, der Zusammenschluss von Einzelhändlern. Am verkaufsoffenen Sonntag finden ein Kunstgewerbe-, Antik- und Bauernmarkt statt. Von 11 bis 18 Uhr bieten auf dem Marktplatz etwa 30 Landwirte und Direktvermarkter aus der Region sowie Schulen und Kindergärten Holzofenbrot, Herbstfrüchte, Getreideprodukte, Wein, Lammprodukte, Essig und Öl, Imkereiprodukte und mehr an.

Von 12 bis 17 Uhr laden die Einzelhändler und Dienstleistungsbetriebe zum Bummeln, Schauen und Kaufen ein. Der Antik- und Kunsthandwerkermarkt beginnt um 11 Uhr im Bereich der Unterboihinger- und Brückenstraße. Fürs leibliche Wohl sorgen Gastronomen und Vereine.

Auf dem St.-Leu-la-Forêt-Platz präsentieren sich im Rahmen der Lokalen Agenda 21 erstmals neun Vereine und Landwirte. Neben zahlreichen Mitmach-Aktionen und Aktivitäten an den Marktständen wird in der Ulrichstraße Ponyreiten für Kinder angeboten. Im Innenstadtbereich sind zwei Karussells aufgestellt und auf dem Parkplatz Ecke Unterboihinger Straße/Brückenstraße eine Riesenrutsche.

Der traditionelle Kirbemarkt findet am Montag auf der Kirchheimer Straße statt. Etwa 50 Stände bieten Bekleidung, Spielwaren, Bastelbedarf, Schmuck, Gewürze und Haushaltswaren an.