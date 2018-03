Kindersachenmarkt der Mutter-Kind-Gruppen

(red) - Die Mutter-Kind-Gruppen der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Denkendorf laden zu einem Kindersachenmarkt am Samstag, 13. Januar, von 14 bis 16 Uhr in das Gemeindezentrum der evangelischen Auferstehungskirche in der Albrecht-Bengel-Straße 26 ein. Neben Kindersachen gibt es Kaffee und Kuchen - auch zum Mitnehmen, kündigen die Veranstalterinnen an. Der Erlös kommt der Mutter-Kind-Arbeit in den Kirchengemeinden zugute.