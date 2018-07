Anzeige

(red) - Preiswerte Kinderbekleidung und Spielsachen gibt es beim Kindersachenbasar am Samstag, 18. Februar, von 11 bis 13.30 Uhr. in der Schurwaldhalle in Schanbach. Schwangere mit Mutterpass dürfen bereits ab 10.30 Uhr einkaufen. Der Elternbeirat veranstaltet den Frühjahrsbasar zugunsten des Kinderhauses „Farbenzauber“. Zeitgleich findet im Foyer ein Kinderflohmarkt statt. Abgerundet wird der Basar durch die Bewirtung mit Schnitzel, Fleischkäse, Salate sowie Kaffee, Waffeln und selbst gemachte Kuchen.