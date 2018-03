Anzeige

(red) - Am Freitag, 19. Juni, findet an der VHS Ostfildern in Nellingen an der Halle ab 14.30 Uhr ein Kurs für Kinder statt. Darin lernen sie, wie man aus Naturmaterialien wie Blättern und Schalen von Früchten Farben gewinnen kann. Denn die Natur bietet ein reiches Spektrum an Farben.

Die Gebühr beträgt 12 Euro. Anmeldung unter Tel. 0711 3404-800 oder per Mail an: Volkshochschule(at)Ostfildern.de