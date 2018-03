Anzeige

Kanu-Vereinigung Esslingen

Am Freitag, 11. November, findet der Kaffeenachmittag ab 15 Uhr im Clubhaus der Kanu-Vereinigung statt. Der schwäbische Abend der Kanuvereinigung Esslingen findet am Samstag, 12. November, ab 19 Uhr in der Kanu-Gaststätte statt. Die Jubilare werden geehrt und ein 40 Jahre alter Film über eine Paddeltour auf dem Inn sowie ein Video des Esslinger Film-Amateur-Clubs über ein lange zurückliegendes Abpaddeln durch die Kanäle gezeigt. Jeder Streifen ist auf seine Art Kanu-Nostalgie.

Kennenburger Forum - Blutdruck

Am Freitag, 11. November, findet ab 15 Uhr im Festsaal, Ebene 7, ein Vortrag im Rahmen der Herzwochen 2011 der Deutschen Herzstiftung von Martin Runge, Ärztlicher Direktor der Aerpah-Klinik Esslingen-Kennenburg, statt. Er spricht über das Thema „Blutdrucksenkung durch Bewegung - der natürliche Weg“.

Albverein Esslingen

Morgen fährt der Albverein mit Isolde Schmid nach Waiblingen zu einer kleinen Wanderung und dem Besuch der Galerie Stihl. Abfahrt ist um 9.48 Uhr am Bahnhof Esslingen. Nähere Informationen unter Tel. 370 21 15.

SHG Leben ohne Magen

Die Selbsthilfegruppe Leben ohne Magen trifft sich morgen von 18 bis 20 Uhr im Klinikum Esslingen, Hirschlandstraße 97, Casino Haus 10, zum Gesprächsabend.

Deutsche Orchideen-Gesellschaft

Der nächste Gruppenabend findet statt am Freitag, 11. November, ab 19 Uhr im Kleinen Saal der Osterfeldhalle in Berkheim, Köngener Straße 51. Heinz Wurster aus Sindelfingen hält einen Vortrag über das „Orchideenjahr“.

Gesprächskreis Johannesgemeinde

Zum Thema „Glauben ist menschlich“ von Peter Kliemann trifft sich morgen ein Gesprächskreis von 18 bis 19.30 Uhr im großen Gemeindesaal hinter der Johanneskirche am Charlottenplatz.

Messfeier mit Krankensalbung

In der Oberesslinger St. Albertuskirche, Hasenrainweg 40, wird am Samstag, 12. November, ab 15 Uhr eine Messfeier mit Spendung der Krankensalbung gehalten. Alle Gemeindeglieder sind herzlich eingeladen. Die Vorabendmessfeier um 18 Uhr entfällt.

Kunstakademie Esslingen

Am Samstag, 12. November, findet wieder „freies Aktzeichnen“, mit Modell und Staffelei, ohne Dozent, von 15 bis 18 Uhr gegen eine Gebühr von 10 Euro statt. Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, findet unter dem Titel „Tanz des Lebens“ ein Wochenendkurs statt, bei dem es um das Spannungsfeld von gestalteter und freier Fläche geht. Es wird mit verschiedensten Materialien gearbeitet. Kursgebühr 120 Euro. Dozent ist Giovanni Kohm. Anmeldung und Infos bei der Kunstakademie Esslingen, Fritz-Müller-Straße 1, Tel. 310 93 63 oder www.kunstakademie-es.de.

Silberstreif - Treff für Trauernde

Bei Silberstreif-Treffpunkt für Trauernde treffen sich Menschen, die die Trauer verbindet. Das nächste Treffen findet statt am Freitag, 11. November, von 17 bis 19 Uhr in der Gaststätte „Goldener Pflug“ - Pizzeria Piccolo Toni in Esslingen, Landolinsgasse 14. Begleitet werden die Trauernden von erfahrenen Gesprächspartnern in der Trauerarbeit. Veranstalter ist der ökumenische Arbeitskreis Trauerbegleitung in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Esslingen. Infos unter Tel. 38 21 74.

Nabu - Kinder- und Jugendgruppe

Alle 8- bis 14-jährigen Forscher und Entdecker sind in die Kinder- und Jugendgruppe des Nabu eingeladen. Das nächste Treffen findet am Freitag, 11. November, von 15.30 bis 17.30 Uhr statt. Fragen beantworten Peter Rose unter Tel. 0711 / 351 59 32 und Martina Berberich unter Tel. 071 53 / 61 04 01.

Kiga Neckarstraße - Kindersachen

Der evangelische Kindergarten Neckarstraße 84 a lädt ein zum großen Kindersachenmarkt mit Kaffee und Kuchen am Samstag, 12. November, von 14 bis 16 Uhr im großen Gemeindesaal neben der Johanneskirche am Charlottenplatz. Tischreservierung unter Tel. 901 27 70.

Bücherei St. Albertus

Die katholische öffentliche Bücherei St. Albertus in Oberesslingen präsentiert am Sonntag, 13. November, von 10 bis 17 Uhr im Gemeindesaal, Hasenrainweg 40, eine Medienauswahl mit gerade neu erschienenen Büchern für alle Altersgruppen und aus allen Wissensgebieten. Die Titel können direkt in der Bücherei bestellt werden. Der Erlös kommt der Bücherei zugute, die davon neue Bücher zur Ausleihe anschaffen kann.

Film-Amateur-Club Esslingen

Am Freitag, 11. November, ist ein Autorenabend angesagt. Filmfreund Peter Osswald zeigt sein Filmwerk aus dem Jahr 2010 „Reise in den Westen der USA“ sowie einen Film aus Frankreich von den eindrucksvollen Schlössern der Loire. Beginn ist um 19.30 Uhr im Vereinsraum, Café Meisennest im Seniorenzentrum, Badstraße 12, in Berkheim.

Blindenverein Region Esslingen

Der allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverein Region Esslingen lädt heute ab 19 Uhr zur Aquafit-Gymnastik ins Merkel'sche Schwimmbad ein.

Frauenselbsthilfe nach Krebs

Die Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs trifft sich morgen, Donnerstag, 10. November, ab 14 Uhr im Gemeindehaus der Martinskirche in Oberesslingen, Keplerstraße 41. Ab 15 Uhr zeigen Ingrid und Dieter Göhring einen Lichtbildervortrag über die Seychellen, einem Naturparadies im Indischen Ozean. Der Eintritt ist frei. Um 19 Uhr trifft sich der Gesprächskreis, ebenfalls im Gemeindehaus der Martinskirche im kleinen Saal. Informationen unter Tel. 0711 / 37 13 73.

FBS: Senioren-Café auf neuem Weg

Heute beginnt das Senioren-Café um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Danach folg ein musikalischer Leckerbissen für Augen und Ohren, der den beliebten Opernsänger Rudolf Schock auf der Leinwand hautnah erlebbar macht. Informationen und Anmeldung bei der Familienbildungsstätte Esslingen, Berliner Straße 27, Tel. 39 69 98 - 0 und www.FBS-Esslingen.de

Selbsthilfegruppe Migräne

Die Selbsthilfegruppe Migräne bei der AOK Esslingen fällt am Freitag, 11. November, aus. Das nächste Treffen findet am 9. Dezember statt.

DAV Sektion Schwaben

Am Samstag, 12. November, trifft sich die Wandergruppe zu einer Nachtwanderung, geführt von Günter Diebold. Infos unter Tel. 070 26 / 37 02 69.

Schwäbischer Albverein Sulzgries

Am Samstag, 12. November, findet im Bürgerhaus RSKN der Familienabend mit Jubilahrehrung und Unterhaltungsprogramm statt. Saalöffnung ist um 18 Uhr, Beginn des Familienabends um 19 Uhr.