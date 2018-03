Anzeige

(hir) - Am Sonntag, 10. März, wird um 17 Uhr der Württembergische Kammerchor in der Stephanuskirche Echterdingen, Burgstraße 1, mit einem außergewöhnlichen Konzert zu Gast sein. Der renommierte Chor, der Preisträger internationaler Wettbewerbe ist, singt unter der Leitung von Professor Dieter Kurz alle Motetten von Johann Sebastian Bach. Auf dem Programm stehen so bekannte Werke wie „Jesu, meine Freude“, „Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf“ und „Singet dem Herrn ein neues Lied“. Begleitet wird der Chor von den Musikern Christian Pfeiffer (Violoncello), Jens Veeser (Kontrabass) und Peter Schleicher (Orgel).

Der Eintritt zu diesem Konzert, das vom Kulturamt der Stadt Leinfelden-Echterdingen unterstützt wird, ist frei. Spenden für die Kirchenmusik sind willkommen.