Esslingen (adi) - Volkslieder, Kantaten und Instrumentalwerke von Helmut Bornefeld, der in Esslingen als junger Mann wegweisende Chorarbeit geleistet hat, singt der Esslinger Kammerchor in einer Soirée, die am Samstag, 28. April, um 19.30 Uhr in der Aula des Georgii-Gymnasiums beginnt. Bornefelds Werk ist der Kammerchor besonders verpflichtet. Unter dem Titel „O du schöner Rosengarten“ widmet er sich diesmal der heiteren Seite im Volksliedschaffen des Komponisten. Außerdem erklingt die Kantate „Der Herr ist mein getreuer Hirt“. Aus „Lieder am Klavier zu singen“ musizieren Johanna Zimmer (Sopran) und Claudia Große­kathöfer (Klavier), weitere Instrumentalsolisten sind Sally Turner (Blockflöte) und Mirjam Sauer (Violine). Die Leitung hat Fabian Wöhrle. Dieser Abend ist dem Andenken an Gerhard Bornefeld gewidmet - dem Bruder des Komponisten, der die Gesamtausgabe der Werke maßgeblich mitbetreut und der zu diesem Programm angeregt hat.

Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Deckung der Unkosten wird gebeten.