Anzeige

(hir) - Vom 9. bis 17. März lädt der Wolfschlugener Kammerchor Schola Cantorum zu seinen Chorkonzerten nach Metzingen, Nürtingen, Hochdorf, Esslingen und Wolfschlugen ein. Der Kammerchor singt rhythmische und harmonisch reizvolle Spirituals und eine Jazzmesse. Im Programm finden sich bekannte Spirituals wie „Nobody knows the trouble I‘ve seen“ oder „Joshua fit de battle of Jericho“. Als Abschluss erklingt noch die Jazzmesse „Missa Rotna“, begleitet von Schlagzeug, Bass und Klavier. Die Leitung hat Herbert Kampmann. Der Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Die Termine: heute um 20 Uhr in der Bonifatiuskirche Metzingen; morgen um 20 Uhr in der Kreuzkirche Nürtingen; am Freitag, 15. März, um 20 Uhr in der Martinskirche Hochdorf; am Samstag, 16. März, um 20 Uhr in der Südkirche Esslingen; am Sonntag, 17. März, um 20 Uhr in der evangelischen Kirche Wolfschlugen.