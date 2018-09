Anzeige

Esslingen (red) - Von November bis April zeigt die Württembergischen Landesbühne Esslingen (WLB) an Sonntagnachmittagen um 16 Uhr ausgewählte Inszenierungen im Schauspielhaus. Den Anfang macht am 13. November Franz Kafkas „Der Prozess“ in einer Fassung von Alexander Müller-Elmau, der auch Regie führte. In diesem Stück konfrontiert Kafka seine Protagonisten mit den Absurditäten der modernen Welt und verhandelt dabei die Grundfragen von Schuld und Gerechtigkeit. Es folgen am 22. Januar „Der Trafikant“, am 19. März „Doctor Faustus’ Magical Circus Part II“, am 30. April „Hiob“.

Kartentelefon Tel.0711 / 3512 3044, Infos und Online-Buchung (mit Print@home-Ticket) unter www.wlb-esslingen