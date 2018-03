Anzeige

Esslingen (red) - In Sirnau werden an der Kreisstraße 1215 zahlreiche Bäume gefällt. Die Stadt Esslingen und die Straßenmeisterei Deizisau begründen den Eingriff an der Sirnauer Straße und im Stiftungswald Sirnau mit Sicherheitsgründen. Zwischen der Einfahrt Sirnau/Unterführung Schafweide und dem B 10-Zubringer an der Adenauerbrücke muss die K 1215 mit Rücksicht auf die Arbeiten von Montag, 29. Oktober, bis Samstag, 3. November, vollständig gesperrt werden.

Die Trockenheit seit dem Jahrhundertsommer 2003 und die schwierigen Verhältnisse an diesem Standort haben an den Bäumen in diesem Bereich deutliche Spuren hinterlassen. Absterbende Kronen, Fäule und mangelnde Standsicherheit bestimmen das Bild.

Nach der Rodung werden an dieser Stelle stabile, stufige und gesunde Waldbestände mit einem naturnahen und ökologisch wertvollen Strauchgürtel geschaffen. Der Altbestand der Buchen, der sich an diesen Gürtel anschließt, wird aus der regelmäßigen Nutzung genommen und zum Waldrefugium.

Der Verkehr wird während der Forstarbeiten über die B 10 umgeleitet. Die angrenzenden Waldwege und die Wanderwege werden zum Schutz der Besucher gesperrt. Dort soll das Holz zunächst gelagert werden. Der städtische Forstbetrieb bittet die Bürger dringend, die Absperrungen auch außerhalb der Arbeitszeit zu beachten. Es drohe Lebensgefahr durch abgebrochene Äste, die in den Baumkronen hängen. Sie könnten sich jederzeit lösen.