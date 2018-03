Anzeige

Jungtierschau in Mettingen

Am morgigen Samstag, 24. August, findet das Sommerfest und am Sonntag, 25. August, die Jungtierschau der Mettinger Kleintierzüchter auf dem Gelände der Firma Getränke Bee und Popp in Mettingen (hinter der Mettinger Bank) statt. Gezeigt werden Hühner, Enten, Tauben und Kaninchen. Das Sommerfest beginnt am Samstag um 16 Uhr.

TE - Ski- und Wanderabteilung

Die Mitglieder der Ski- und Wanderabteilung der Turnerschaft Esslingen treffen sich am Samstag, 24. August, um 9 Uhr am Oberesslinger Bahnhof und fahren mit den Privatwagen zum historischen Besucherbergwerk nach Neubulach. Der Tag klingt beim Abendessen im Sportheim Nebringen aus.

Esslinger Liederkranz

Für das Konzert „Wochenend' und Sonnenschein“ am Sonntag, 25. August, im Weingut Bayer in Rüdern beginnt das Ansingen des Gesamtchors um 9.45 Uhr. Konzertbeginn ist um 11.30 Uhr.

Geöffnete Johanneskirche

Die Johanneskirche beim Charlottenplatz ist immer freitags - also auch heute - von 10 bis 12 Uhr zum Besichtigen, zum Gebet und für Gespräche geöffnet.