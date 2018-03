Anzeige

Esslingen (red) - Das Kreisjugendblasorchester Esslingen - Jugendauswahlorchester des Blasmusikverbands Esslingen - veranstaltet am Samstag, 4. November, um 19 Uhr ein Kirchenkonzert in der Südkirche in Esslingen. Es spielt unter der Leitung von Michael Fischer. Aufgrund der Parksituation an der Südkirche werden die Besucher gebeten, auf die Innenstadtparkhäuser oder die öffentlichen Verkehrsmittel auszuweichen.