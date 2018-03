Anzeige

(eli) - Morgen ab 20 Uhr spielt die Band Jenix in der Reichenbacher Halle Popcore-Sound. Selbst nach mehr als 350 Shows in ganz Deutschland und anderen Ländern Europas ist ihre Liebe zu den „Brettern, die die Welt bedeuten“ ungebrochen. „Kill the Silence“ heißt die erste CD des Zittauer Quartetts und ist auf Anhieb auf Platz 43 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Im Vorprogramm spielt Dezemberkind.

Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro zuzüglich Gebühren, Abendkasse 15 Euro.