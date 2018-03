Anzeige

(kh) - Der Freiburger Kabarettist und Autor Jess Jochimsen liest und spielt am Freitag, 25. November, um 21 Uhr, im Theater an der Halle in Nellingen. In seinem Programm „Vier Kerzen für ein Halleluja“ erzählt er tragisch-komische Geschichten aus dem Leben eines Weihnachtsgeschädigten. Weihnachten, das waren einmal leuchtende Kinderaugen, Spekulatiusduft und Vorabendserien mit Patrick Bach. „Heute herrscht Hektik, Agonie und die Uschiglasierung der Gesellschaft“, stellt Jochimsen fest. Deswegen hat er sein Herz und Archiv geöffnet, um dem Fest das zurückzugeben, was ihm am meisten abgeht: Die Liebe. Der Abend garantiert Entspannung, Entschleu-nigung und einen Moment unerhörten Glücks, versprechen die Veranstalter. Jess Jochimsen zelebriert mit deutlichen Texten, schönen Liedern und schlimmen Dias eine Liebeserklärung an die schönste Zeit des Jahres: Weihnachten.

Karten kosten zwischen 9,90 und 13,50 Euro und sind erhältlich im Ticketservice an der Halle, Tel. 07 11/ 34 04-800, im Stadthaus, Tel. 07 11/ 34 04-144 und an der Abendkasse.