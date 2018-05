Anzeige

(red) - Irische Traditions-Songs in neuen Gewändern, die mit elektronischen Beats und afrikanischen Rhythmen kombiniert werden, präsentiert Líosa Murphy am Freitag, 16.Oktober, in der Halle in Reichenbach. Zu hören sind aber auch eigene Kompositionen. Als Sängerin irischer Tanzshows trat sie laut Veranstalter bereits vor einem Millionenpublikum auf- nun ist sie auf ihrer ersten Solo-Tournee.

Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Karten kosten Abendkasse 15 Euro.