Esslingen (biz) - Ralf Hartenstein, niedergelassener Kardiologe in Esslingen, spricht heute, Montag, ab 18 Uhr im Klinikum in der Hirschlandstraße 97 (Haus 11, Vortragsraum im zweiten Stock) über das „Leben mit einem implantierten Defibrillator (ICD)“. Auf Einladung der Selbsthilfegruppe für Herzpatienten mit implantiertem Defibrillator befasst er sich mit der ärztlichen Nachbetreuung solcher Systeme, die in den vergangenen Jahren eine rasante Weiterentwicklung erfahren haben. Umso mehr kommt es nach Hartensteins Erfahrungen auf die richtige Programmierung dieser Geräte an. „Auch die psychische Entspannung und Zufriedenheit mit dem implantierten System kann nachhaltig durch die regelmäßigen Kontrollen und Nachsorgen gesteigert werden“, schreiben die Veranstalter. Dazu gibt es standardisierte Untersuchungsvorgänge, die der Referent vorstellen wird. Zudem erfahren die Zuhörer, was ICD-Patienten im Alltag besonders zu beachten haben, bei welchen medizinischen Untersuchungen Vorsicht geboten ist oder bei welchen Ereignissen der Kardiologe zu konsultieren ist. Außerdem will der promovierte Mediziner auf die Behandlungsziele einer Implantation eingehen.