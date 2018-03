Anzeige

(kh) - Schlafprobleme sind zu einem Volksleiden geworden, schreibt das Schlafmagazin. Der Beruf fresse einen immer mehr auf, moderne Kommunikationsmittel forderten geradezu heraus, rund um die Uhr verfügbar zu sein. Auf dem „Thementag Schlaf“ informieren Schlafmediziner am Samstag, 28. September, von 9 bis 17 Uhr in der Filharmonie in Bernhausen darüber, was man gegen Schlafstörungen tun kann und wie man einen erholsamen Schlaf findet. Es gibt Vorträge zu Themen wie krankhaftes Schnarchen, Burnout, Ein- und Durchschlafschwierigkeiten, Übergewicht und das richtige Bett. Der Eintritt ist frei.