Anzeige

(red) - Schüler und ihre Eltern können sich morgen von 9 bis 12 Uhr in der Mensa der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Nürtingen, Kanalstraße 29, über weiterführende schulische und betriebliche Bildungsmöglichkeiten informieren. Angesprochen sind Schüler mit Hauptschulabschluss, die in den Berufsfeldern Bau, Farbe, Holz, Kfz und Metall einen Beruf erlernen möchten oder einen mittleren Bildungsabschluss anstreben. Jugendliche mit Hauptschulabschluss, abgeschlossener Berufsausbildung und Berufserfahrung können auf die Meisterschule Kfz-Technik gehen.

Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss haben die Möglichkeit, das dreijährige Berufskolleg Bau- oder Farbtechnik zu besuchen, die Berufskollegiatenprüfung abzulegen und die Fachhochschulreife zu erlangen. Wenn sie noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, können sie auf das Technische Berufskolleg I gehen und dann am Technischen Berufskolleg II den Abschluss eines Technischen Kommunikationsassistenten sowie die Fachhochschulreife erwerben.

Wer noch höher hinaus will, kann mit Mittlerer Reife auf das Technische Gymnasium mit Profil Gestaltungs- und Medientechnik wechseln oder an der Technischen Oberschule in zwei Jahren das Fachabitur ablegen, mit einer zweiten Fremdsprache sogar die Allgemeine Hochschulreife.

Informiert wird auch über das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) und das Berufseinstiegsjahr (BEJ). Durch die Werkstätten der Schule werden Führungen angeboten. Beim Technischen Berufskolleg und Gymnasium findet eine individuelle Beratung durch die Lehrer statt. Schüler geben im Computerraum und den naturwissenschaftlichen Räumen einen Einblick in die Unterrichtsinhalte.

Weitere Infos gibt es im Schulsekretariat, Tel. 0 70 22/9 32 53-0, und unter www.pmhs.de