(red) - Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Ruit bietet jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat um 19 Uhr einen kostenlosen Infoabend für werdende Eltern an. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 18. Mai. Ein erfahrenes Team - ein Frauenarzt, eine Hebamme, Kinderärztin und Kinderkrankenschwester - gestaltet den Abend. Die Experten stehen als Ansprechpartner für sämtliche Fragen zur Verfügung. Im Kreißsaal werden die verschiedenen Gebärmöglichkeiten gezeigt und es wird auf die unterstützenden Maßnahmen zur Erleichterung des Geburtsvorganges eingegangen. Auch die Betreuung des Kindes nach der Geburt durch den Kinderarzt ist ein wichtiges Thema.