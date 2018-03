Anzeige

(kh) - Der Erwachsenentreff und der AK Asyl der evangelischen Kirchengemeinde Deizisau laden am Donnerstag, 28. Januar, um 20 Uhr ins evangelische Gemeindehaus, Kirchstraße 4/1 ein zu „Flucht und Asyl - Eine gesellschaftliche Herausforderung“. Den Vortrag hält Veronika Schlechter vom Kreisdiakonieverband Esslingen. Was bewegt die Menschen zur Flucht, woher kommen sie, wie werden sie betreut und unterstützt? Wer ist zuständig für die Koordinierung, Unterbringung und Eingliederung? Wie und wo kann man sich informieren oder einbringen? Unkenntnis, Unsicherheit und Vorurteile verhindern ein Engagement, das schon im Kleinen hilfreich sein kann, sind die Veranstalter überzeugt. Die Veranstaltung soll Mut machen, sich mit dem Thema nicht nur in der Theorie zu befassen. Der Eintritt ist frei, aber es wird um eine Spende gebeten zu Gunsten der Flüchtlingsarbeit des Kreisdiakonieverbandes.