(red) - Zu einer Informationsveranstaltung über das Pflegestärkungsgesetz II lädt der Kreisverband der SPD AG 60 plus heute um 15 Uhr nach Wendlingen in den Treffpunkt Stadtmitte ein. Thorsten Hohmeier von der AOK Neckar-Fils berichtet über die Änderungen und ihre Auswirkungen in der stationären und ambulanten Pflege: Aus drei Pflegestufen wurden fünf Pflegegrade, Verbesserungen gibt es für Menschen mit Demenz. Über die Auswirkungen in der Praxis berichtet Gisela Rehfeld, Geschäftsführerin der Dienste für Menschen.