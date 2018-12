Anzeige

(red) -Der Indienverein Asha Varadhi lädt am Samstag, 5. November, von 18.30 Uhr an zur Feier des indischen Lichterfests Diwali ein. Einlass ist um 18 Uhr. Gefeiert wird im Gustav-Werner-Haus in der Gunzenhauserstr. 20 in Köngen. Neben einem Programm mit indischen Tänzen und einem Vortrag über Kinderarbeit gibt es ein leckeres indisches Abendessen mit Hauptspeise und Dessert. Eintrittskarten gibt es unter Tel. 07024 / 98 99 01 und an der Abendkasse. Reservierung wird empfohlen.

Weiter Informationen gibt es unter www.asha-varadhi.de