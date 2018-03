Anzeige

Esslingen (red) - Alle Bürger, Bewohner, Eigentümer und Gewerbetreibende aus der östlichen Esslinger Altstadt sind am Donnerstag, 15. Januar, von der Stadtverwaltung zu einem Workshop eingeladen. Im Festsaal des Gemeindehauses am Blarerplatz geht es von 17 Uhr an um das Thema „Östliche Altstadt mit Schwerpunkt Ritterstraße und Umgebung“. Erörtert werden mögliche Änderungen der Verkehrsführung, und es ist das Ziel, sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen. Vertreter der Stadt werden den Workshop begleiten. Die Cityinitiative Esslingen als Vertretung des Handels fordert seit Längerem eine Aufwertung der östlichen Altstadt.

Eine Anmeldung zu dem Workshop ist per E-Mail an Ruth.Clemens- Martin@Esslingen.de möglich. Interessierte können sich aber auch im Bürgerbüro Bauen in der Ritterstraße 17 in Listen eintragen.