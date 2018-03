Anzeige

(red) - Mit großem Erfolg wurde die Hundertwasser-Ausstellung in Nürtingen eröffnet. Am ersten Wochenende strömten bereits 900 Besucher in die Nürtinger Kreuzkirche am Schillerplatz, um die 91 Exponate des populären Künstlers des 20. Jahrhunderts zu besichtigen.

Aufgrund der großen Nachfrage wird es morgen zwei Sonderführungen geben: Um 15 Uhr haben die Kinder den Vortritt. Erwachsene werden um 16 Uhr unter fachkundiger Anleitung durch die Ausstellung geführt. Noch bis 20. Januar sind in der Kreuzkirche die bunten Exponate aus dem grafischen Werk Friedensreich Hundertwassers ausgestellt.

Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Führungen finden sonntags und mittwochs von 16 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung statt. Erwachsene bezahlen 5 Euro Eintritt, Schüler und Studenten 3 Euro.

