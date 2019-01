Anzeige

(red) - Die Hospizgruppe Deizisau und Altbach mit Johanniterstift Plochingen braucht Verstärkung und sucht Ehrenamtliche, die bereit sind, sich für die Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden und deren Angehörigen zu engagieren und sich dafür ausbilden zu lassen. Gefragt sind junge und ältere Frauen und Männer, die noch freie Zeitkapazitäten (auch in der Nacht) haben. Ein Befähigungskurs, der im Frühjahr beginnt und im Herbst endet, soll alle Interessierten auf diesen Dienst vorbereiten.

Ein Informationsabend findet am Montag, 15. Januar, um 19.30 Uhr in der Bibliothek (1. OG) im Pflegeheim Johanniterstift in Plochingen, Johanniterstraße 16 statt. Fragen an Tel. 0174/ 3000 397. Auch persönliche Termine sind möglich.