ES-Oberesslingen (meb) - Zu einem Informationsnachmittag lädt das Hospiz Esslingen am Donnerstag, 7. April, zwischen 15 und 17 Uhr ein. Dann wollen Mitarbeiterinnen erklären, welche Formen der Unterstützung das Hospiz anbietet, wie die ambulante Begleitung organisiert wird und wer ins stationäre Hospiz aufgenommen werden kann. Außerdem wird eine Führung durch das Haus angeboten. Die Veranstaltung findet im Hospiz in der Keplerstraße 40 statt, die Teilnahme kostet 5 Euro.

Die Anzahl der Personen, die an diesem Informationsnachmittag im Esslinger Hospiz teilnehmen kann, ist begrenzt, daher müssen Interessierte sich anmelden unter Tel. 07 11/13 63 20 10 oder per E-Mail an info(at)hospiz-esslingen.de.