Esslingen (kf) - Wer noch einen Studienplatz für das Sommersemester sucht, hat jetzt noch eine Chance: An der Hochschule Esslingen gibt es nämlich noch freie Studienplätze in den Studiengängen Chemieingenieurwesen/Farbe und Lack sowie in den IT-Studiengängen Softwaretechnik und Medieninformatik, Technische Informatik und Ingenieurpädagogik (Informationstechnik/Elektrotechnik). Die Studienplätze werden im Losverfahren vergeben. Bewerbungsschluss für die Teilnahme am Losverfahren ist der 4. März. Die Bewerbungsunterlagen können beim Zulassungsamt der Hochschule, Tel. 0711/397-30 60, E-Mail: zulassungsamt(at)hs-esslingen.de angefordert werden.

Nähere Infos zu den Studiengängen gibt es unter www.hs-esslingen.de.